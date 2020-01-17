سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.22%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.22% إلى 64.76 دولاراً أمريكياً.

وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.19% إلى 58.63 دولاراً أمريكياً.

