مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,501.66 بارتفاع قدره 2.58 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.00 بانخفاض قدره 5.30 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 100 ألف و 992 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 581 ألفاً و 778 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.