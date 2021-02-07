الحكومة اليمنية تطلب من شركة دولية التحقيق في شبهات تبييض المركزي أموال الوديعة السعودية

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اختيار شركة دولية لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي اليمني، وذلك بعد أيام من اتهامات أممية له بالتورط في عمليات تبييض أموال الوديعة السعودية.ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر حكومي، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، وجّه اليوم باختيار شركة "إرنست أند يونغ" العالمية، للمراجعة والتدقيق في البيانات المالية للبنك المركزي اليمني.

وأضاف المصدر، أن "التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية للبنك المركزي، وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية ورفع التقرير والتوصيات الخاصة للحكومة".وأشار إلى أن "عملية اختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية، تم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية".