حكومة اليمن تختار إرنست أند يونج لتدقيق حسابات البنك المركزي

أفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اليوم الأحد أن الحكومة عينت إرنست أند يونج لتدقيق حسابات البنك المركزي اليمني. أضاف البيان أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية. وكان قد أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة العربية السعودية من التهديدات الخارجية، وقال بلينكن ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن.