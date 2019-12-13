الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.98%



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.98% أي ما يعادل 402 نقطة، وأقفل عند مستوى 40916 نقطة.

وبلغ حجم التداول 180344490 سهماً، نفذت في 368 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 215 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 133 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.