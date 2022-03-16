ارتفاع سعر البتكوين إلى أكثر من 41 ألف دولار لأول مرة خلال أسبوع

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين اليوم الأربعاء إلى أكثر من 41 ألف دولار لأول مرة خلال أسبوع، لتخرج العملة المشفرة الأكبر في العالم من نطاق الحركة الضيق الذي ظلت فيه خلال الفترة الأخيرة، في ظل زيادة الإقبال على الأصول المالية عالية المخاطر في مختلف أنحاء العالم.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البتكوين ارتفعت اليوم بنسبة 5.7% إلى 41691 دولار للوحدة الواحدة في بداية تعاملات نيويورك اليوم قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها الصباحية. وكانت البتكوين قد فقدت حوالي 12% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.