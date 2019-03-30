متوسط اسعار الذهب السبت في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
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متوسط اسعار الذهب السبت في أسواق المال في فلسطين بالشيكل

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب السبت في أسواق المال في فلسطين بالشيكل

القاهرة -العرب اليوم
شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 153.07 شيكل $42.26
سعر الذهب عيار 22 140.31 شيكل $38.74
اسعار الذهب عيار 21 133.94 شيكل $36.98
اسعار الذهب عيار 18 114.80 شيكل $31.70
سعر الذهب عيار 14 89.29 شيكل $24.65
سعر الذهب عيار 12 76.53 شيكل $21.13
اسعار أوقية الذهب 4,760 شيكل $1,314
اسعار جنيه الذهب 1,071 شيكل $295.85
اسعار كيلو الذهب 153,066 شيكل $42,264
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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متوسط اسعار الذهب السبت في أسواق المال في فلسطين بالشيكل متوسط اسعار الذهب السبت في أسواق المال في فلسطين بالشيكل



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