مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,274.24 بانخفاض قدره 6.15 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 587.85 بانخفاض قدره 5.39 نقاط عن معدل إقفاله السابق وبلغت كمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و538 ألفاً و602 سهم بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف و305 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.