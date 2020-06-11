مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,280.38 بانخفاض قدره 2.17 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 593.23 بانخفاض قدره 1.65 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليوناً و828 ألفاً و727 سهما بقيمة إجمالية قدرها 222 ألفاً و688 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 48 صفقة.