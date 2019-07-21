مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 61ر0 %



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (52ر3770) نقطة مرتفعًا بـ (8ر22) نقطة بنسبة (61ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (69 ر3747) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(668) ألفًا و(642) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (4ر19) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(69) ألفًا و(122) ريالًا عمانيًا.