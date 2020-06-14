بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 4ر139 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر139 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4951 نقطة بنسبة هبوط بلغت 7ر2 % وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر198 مليون سهم تمت عبر 10115 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر43 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر69 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4172 نقطة بنسبة هبوط بلغت 6ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر82 مليون سهم تمت عبر 3383 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر174 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5347 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر3 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر115 مليون سهم تمت عبر 6732 صفقة بقيمة 7ر38 مليون دينار .