سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد 14 يونيو حزيران 2020
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سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد 14 يونيو / حزيران 2020

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد 14 يونيو / حزيران 2020

الدينار الكويتي
القاهرة ـ العرب اليوم

1 دينار كويتي = 52.540 جنيه مصري

 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي

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سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد 14 يونيو حزيران 2020 سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد 14 يونيو حزيران 2020



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