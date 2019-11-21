بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 2ر8 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 2ر8 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5785 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر155 مليون سهم تمت من خلال 6884 صفقة نقدية بقيمة 5ر26 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4754 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر131 مليون سهم تمت عبر 4452 صفقة بقيمة 1ر13 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6313 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر23 مليون سهم تمت عبر 2432 صفقة بقيمة 3ر13 مليون دينار.