البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 في المئة، ما يعادل 0.28 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.11 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 175,428 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 370,883.01 دولار، نفذت من خلال 81 صفقة.