البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.50% ما يعادل 2.64 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 523.46 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 576,404 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,386,830.64 دولاراً نفذت خلال 106 صفقة.