البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.13%

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.13% , متوقفا عند 482.74 نقطة.

وشهدت التداولات ارتفاع اسهم 9 شركات, فيما انخفضت اسهم 6 أخرى, وحافظت 14 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,369,807,331 سهما, بقيمة 2,704,948,146 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 281 صفقة, شملت 29 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .