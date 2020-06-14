مؤشر البورصة العراقية يغلق على انخفاض

اغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم منخفضا بنسبة 0.31% , متوقفا عند 423.35 نقطة وسجل المؤشر ارتفاع أسهم شركة واحدة, وانخفاض أسهم 11 أخرى, فيما حافظت 4 شركات على أسعار أسهمها وبلغ عدد الأسهم المتداولة 258,210,869 سهما, بقيمة 208,455,800 دينار عراقي, تحصلت من إبرام 193 صفقة , شملت 16 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .