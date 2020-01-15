البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.28%، عند مستوى 1853.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.1 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2,354 صفقة.