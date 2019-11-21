البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبه 0.29% ، عند مستوى 1791.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.0 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,630 صفقة.