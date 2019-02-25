متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي
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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي

الذهب
القاهرة - العرب اليوم
الوحدة دينار تونسي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 130.06 دينار $42.52
سعر الذهب عيار 22 119.22 دينار $38.98
اسعار الذهب عيار 21 113.81 دينار $37.21
اسعار الذهب عيار 18 97.55 دينار $31.89
سعر الذهب عيار 14 75.87 دينار $24.80
سعر الذهب عيار 12 65.03 دينار $21.26
اسعار أوقية الذهب 4,045 دينار $1,322
اسعار جنيه الذهب 910.45 دينار $297.65
اسعار كيلو الذهب 130,061 دينار $42,521
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي



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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي



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لندن ـ ماريا طبراني

انفصلت الممثلة كاز كروسلي عن حبيبها جوش دينزل في الشهر الماضي بعد 6 أشهر من ارتباطهما، ويبدو أنها استطاعت تخطّي هذا الانفصال وتركته وراءها، عندما خرجت بابتسامة كبيرة اعتلت وجهها السبت لقضاء ليلة ممتعة مع الأصدقاء في لندن. ظهرت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 25 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت فستانا مخمليا باللون الأرجواني الذي أبرز شخصيتها المثيرة وجسدها الرشيق وخرجت للقاء أصدقائها في العاصمة البريطانية، وتميّز الفستان ببعض الشرائط من الدانتيل المنحنية وخط العنق المفتوح أسفل الصدر. وأكملت كروسلي إطلالتها بزوْج من الصنادل السوداء ذات كعب عالٍ، بينما ظهرت ببشرة سمراء لامعة وأمسكت في يدها حقيبة سوداء صغيرة، كما صففت الممثلة الشهيرة شعرها في موجات متعرجة أنيقة، وبدا أنها على استعداد للرقص طوال الليل إذ انضمت إليها صديقتها "نوش كوب" التي ظهرت ببنطلون برتقالي وتوب أسود. اقرأ ايضا : تعرفي…

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