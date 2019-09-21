الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.23%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على تراجع بنسبة 0.23% أي ما يعادل 72 نقطة، وأقفل عند مستوى 32111 نقطة.

وبلغ حجم التداول 120345620 سهماً نفذت في 316 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 125 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 170 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.