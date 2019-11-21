الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 2.52 %

غلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 2.52% أي ما يعادل 936 نقطة، وأقفل عند مستوى 37101 نقطة.

وبلغ حجم التداول 146540190 سهماً نفذت في 362 نقطة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 67 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 284 شركة، واستقرت قيمة أسهم 11 شركة.