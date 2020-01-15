البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.29 %

أغأغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.29 % ما يعادل 1.53 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 525.91 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 272,513 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 397,686.40 دولاراً نفذت من خلال 152 صفقة.