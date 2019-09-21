الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها منخفضة

افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم, على انخفاض طفيف، مع تراجع المخاوف من تباطؤ في النمو العالمي بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة وبفعل مؤشرات على تعاون في التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 7.39 نقطة بما يعادل 0.03% ليفتح على 27102.18 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.63 نقطة أو 0.05% مسجلاً 3008.42 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع نقطتين أو 0.02% إلى 8184.88 نقطة.