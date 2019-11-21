مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 067ر0%



أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 71ر4082 نقطة منخفضًا بـ 12ر3 نقاط بنسبة 067ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 83ر4085 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و26 ألفًا و208 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 30ر51% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و107 آلاف و143 ريالًا عمانيًا.