سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.7%



صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 44 سنتاً أو نسبة 0.7% إلى 61.26 دولاراً أمريكياً

وارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتاً أو نسبة 0.7% إلى 56.48 دولاراً أمريكياً.