سعر الذهب في التعاملات الفورية يتراجع بنسبة 0.1 %



تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بنسبة 0.1 % إلى 1461.10 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1 % إلى 1465.60 دولارًا أمريكيًا.