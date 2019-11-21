البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.16%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.16% ما يعادل 0.85 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 524.69 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180,028 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 374,129 دولاراً نفذت مِنْ 78 صفقة.