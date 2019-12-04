ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.89%



ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.89% لتصل إلى 1470.40 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 1.11% لتصل إلى 1477.30 دولارًا أمريكيًا.