سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.14 %



انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.14 % إلى 64.16 دولارًا امريكيًا.

وتراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.17 % إلى 58.92 دولارًا أمريكيًا.