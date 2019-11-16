سعر الذهب الفوري ينخفض بنسبة 0.5%

هبط سعر اوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.5% إلى 1464.17 دولاراً أمريكياً وهو متوقع الصعود بنسبة حوالي 0.4% خلال هذا الأسبوع.

وتراجع سعر اوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.6% إلى 1464.30 دولاراً أمريكياً.