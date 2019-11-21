مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,505.65 بانخفاض قدره 3.74 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.54 بانخفاض قدره 0.89 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 6 ملايين و660 ألفا و490 سهما بقيمة إجمالية قدرها 778 ألفا و250 دينارا بحرينيا تم تنفيذها خلال 70 صفقة.