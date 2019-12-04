مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 405ر0 %



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (36ر4040) نقطة منخفضًا بـ (43ر16) نقطة وبنسبة (405ر0)%.

وبلغت قيمة التداول (9) ملايين و(937) ألف و(42) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (9ر144) %.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد إنخفضت بنسبة (046ر0) %عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (40ر19) مليار ريال عماني.