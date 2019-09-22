مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (55ر3965) نقطة منخفضًا بـ(58ر26) نقطة بنسبة (666ر0) % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (13ر3992) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و(147) ألف و(210) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (8ر11) % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و(435) ألف و(643) ريالًا عمانيًا.