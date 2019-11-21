بورصة تونس تنهي تعاملاتها على انخفاض

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض جديد لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.15%، لتصل عند 6934.75 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.808 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 32 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.