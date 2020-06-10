بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 69ر77 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 69ر77 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5083 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر317 مليون سهم عبر 14478 صفقة نقدية بقيمة بلغت 21ر72 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر36 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4202 نقطة بنسبة هبوط بلغت 86ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر142 مليون سهم تمت عبر 5291 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الاول 37ر98 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5529 نقطة بنسبة هبوط بلغت 75ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر174 مليون سهم تمت عبر 9187 صفقة بقيمة 6ر62 مليون دينار .

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 48ر53 نقطة ليبلغ مستوى 47ر4103 نقاط بنسبة هبوط بلغت 29ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر114 مليون سهم تمت عبر 4088 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 ملايين دينار .