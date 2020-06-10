سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10 يونيو حزيران 2020
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سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10 يونيو / حزيران 2020

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10 يونيو / حزيران 2020

الدينار كويتي
القاهرة - العرب اليوم

1 دينار كويتي = 52.574 جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي

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سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10 يونيو حزيران 2020 سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10 يونيو حزيران 2020



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