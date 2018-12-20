أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت 120 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية يوم الخميس.

وأوضحت الهيئة أن الكمية تتكون من 60 ألف طن من القمح الأوكراني ومثلها من القمح الروسي.

طلبت مصر في المناقصة شحن القمح في الفترة من الحادي عشر إلى العشرين من فبراير.

ويمثل هذا الشراء أول مرة في ستة أشهر لا تشتري فيها الهيئة قمحا روسيا في مناقصة، مما يزيد من المؤشرات على انحسار تنافسية الإمدادات الروسية بعد وتيرة تصدير قياسية في أوائل موسم 2018-2019.

وكان أرخص عرض للقمح الروسي يزيد نحو ثمانية دولارات للطن، باستثناء تكلفة الشحن، عن أرخص سعر للقمح الروسي دفعته الهيئة في المناقصة السابقة الأسبوع الماضي.

وتترقب أسواق القمح نتيجة اجتماع يعقد يوم الجمعة بين الحكومة الروسية ومصدري الحبوب، وسط تكهنات بأن أكبر مورد للقمح في العالم قد يفرض بعض القيود على الشحنات.

كان السبب الرئيسي فى إنشاء هذا الكيان الاقتصادي فى عام 1968 هو إدارة أزمات السلع التموينية والاستهلاكية فى السوق المصري خلال فترة ما بعد 1967 وذلك بإسناد تلك المهمة إلى كيان مستقل ماليا وإداريا.

وقد تطور الدور الذي تلعبه الهيئة في تدبير السلع الضرورية للسوق المصري حتى وصل عدد السلع التي تدبرها الهيئة خلال السبعينات إلى ما يقرب من 50 سلعة .

ومع تزايد إسناد الدولة لتدبير الاحتياجات من السلع الضرورية للقطاع الخاص ، تقلص عدد السلع التي تدبرها الهيئة ليصل في منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات إلى حوالي 4 سلع وهى( القمح – السكر – الزيت – الشاي ) وهو الوضع القائم حتى تاريخه .

قامت الهيئة طبقا للقرارين رقمي 346 ،626 لسنة 1984 بتفويض الشركة العامة للصوامع والتخزين بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتخليص الجمركي والتفريغ والشحن إلى الصوامع الداخلية للبلاد

انتقلت تبعية الهيئة العامة للسلع التموينية إداريا إلى وزارة الصناعة والتجارة بموجب القرار رقم 420 لسنة 2005.

انتقلت تبعية الهيئة العامة للسلع التموينية إداريا بموجب قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 2011 إلي وزاره التموين والتجارة الداخلية.

تعتبر فروع الهيئة تابعه مباشره الي الادارة المركزية للأستلام والتوزيع وهي كالتالي:-

1- فرع الهيئة بالإسكندرية.

2- فرع الهيئة ببورسعيد.

3- فرع الهيئة بدمياط.

4- فرع الهيئة بسفاجا.

5- فرع الهيئة بالسويس.

وتقع أهمية دور فروع الهيئة بالمواني المختلفة في متابعة كل من إجراءات تراكي البواخر ، التخليص الجمركي، أعمال الوزن ،إجراءات التصفية وذلك حتي خروج الرسائل من الدائرة الجمركية .