الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.2% أي ما يعادل 481 نقطة، وأقفل عند مستوى 40270 نقطة.

وبلغ حجم التداول 240103570 سهماً نفذت في 388 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 274 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 94 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.