معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تنخفض لأدنى مستوى في 20 شهرًا

أظهرت أرقام نشرت اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى في 20 شهرا في نوفمبر .

وقالت المفوضية الأوروبية أن مؤشرها الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو هبطت إلى -3.9 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني من -2.7 في أكتوبر .