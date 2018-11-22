افتتاح فعاليات معرض فيرنكس آند ذا هوم بمشاركة 140 شركة لصناعة الأثاث

افتتح المهندس احمد حلمى رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، والمهندس وإيهاب درباس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض" فيرنكس آند ذا هوم"، والذى تنظمه غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، والمجلس التصديرى للأثاث، بالاشتراك مع الشركة الدولية للمؤتمرات و المعارض، فى الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وذلك بمشاركة 140 شركة من كبريات شركات الاثاث فى مصر.

وتقام على هامش المعرض عدة ندوات فخلال اليوم الأول للمعرض سيتم تنظيم 3 ندوات الأولى عن آليات تخصيص الأراضى الصناعية، والندوة الثانية استعراض لاستراتيجية الأثاث، فيما تشهد الندوة الثالثة توقيع مذكرة تعاون فى مجال التصميم بين الغرفة، والمجلس التصديرى ومركز تحديث الصناعة، وتشهد فعاليات اليوم الأول عرض تقديمى عن القاهرة 18.

بينما يشهد الجمعة اليوم الثانى للمعرض 3 ندوات، تشمل استعراض خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فيما تستعرض الندوة الثانية قصص نجاح مسابقة التصميم والصناعة، ويختتم اليوم بحلقة نقاشية للخدمات المقدمة من البنك الأهلي المصري للمستثمرين.

ويشهد السبت اليوم الثالث للمعرض، الفرص التمويلية والخدمات البنكية من بنك مصر، والندوة الثانية تستعرض الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الأفريقية، وشرح لأهم التغيرات على الاسواق الخارجية وتاثيرها على الصادرات المصرية.