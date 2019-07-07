البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.72 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.72 % ما يعادل 3.77 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.60 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 452,043 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 520,672 دولاراً نفذت من خلال 201 صفقة.