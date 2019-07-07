البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 072
آخر تحديث GMT20:10:48
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.72 %

العرب اليوم -

العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.72 %

البورصة الفلسطينية
رام الله - العرب اليوم


أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.72 % ما يعادل 3.77 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.60 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 452,043 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 520,672 دولاراً نفذت من خلال 201 صفقة.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 072 البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 072



أخبار ذات صلة

GMT 18:56 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

انخفاض إجمالي أصول مصرف لبنان المركزي
العرب اليوم - انخفاض إجمالي أصول مصرف لبنان المركزي

GMT 18:52 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

بورصة الكويت تستهل أسبوعها على ارتفاع مؤشرها العام ليلامس 2ر6006 نقطة
العرب اليوم - بورصة الكويت تستهل أسبوعها على ارتفاع مؤشرها العام ليلامس 2ر6006 نقطة

GMT 18:49 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

GMT 18:47 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 153ر0 %
العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 153ر0 %

GMT 18:41 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين
العرب اليوم - مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألَّقت بثوب أزرق داكن وقُبَّعة من اللون الأبيص

كاميلا تشهد فعاليات الكشف عن سفينة سياحية جديدة

لندن - العرب اليوم

تألَّقت كاميلا دوقة كورنوال البريطانية، خلال ظهورها فى حدث رسمي لكشف النقاب عن سفينة سياحية جديدة فى دوفر السبت. والتقت كاميلا طاقم وقبطان السفينة الجديدة "Spirit of Discovery" "روح الاكتشاف"، أحدث سفينة سياحية جديدة من مجموعة "ساجا"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. ورست السفينة الجديدة فى دوفر أواخر حزيران/ يونيو، وتمت تسميتها قبل رحلتها الأولى فى 10 يوليو /تموز؛ ولحضور المناسبة ارتدت كاميلا ثوبا باللون الأزرق الداكن، ومزين بطبقة رقيقة من الدانتيل حول الخصر، وزينتها بقبعة رقيقة من اللون الأبيص، وأكملت إطلالتها بقلادة وأقراط من اللؤلؤ. ويمكن للسفينة الجديدة وسفينة شقيقة لها The Spirit of Adventure "روح المغامرة" التى ستبحر فى العام المقبل، استيعاب 999 راكبا لكل منهما. ودوقة كورنوال هى راعية "الخط الفضى"، وهى ج...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:36 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

إطلالات جينز مُبتكَرة مِن وحي النجمات العربيّات
العرب اليوم - إطلالات جينز مُبتكَرة مِن وحي النجمات العربيّات

GMT 02:23 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

منتزه المياه المعدنية لتستمتع بإطلالة بانورامية ساحرة
العرب اليوم - منتزه المياه المعدنية لتستمتع بإطلالة بانورامية ساحرة

GMT 03:00 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

اختاري ألوان الطلاء المناسبة لمنزلكِ حسب شخصيتك
العرب اليوم - اختاري ألوان الطلاء المناسبة لمنزلكِ حسب شخصيتك

GMT 06:53 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

المجلس العسكري في السودان يؤكّد سعيه إلى إقامة دولة القانون الجديدة
العرب اليوم - المجلس العسكري في السودان يؤكّد سعيه إلى إقامة دولة القانون الجديدة

GMT 03:47 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

مذيعة تعيش لحظات من الرعب والفزع في زلزال كاليفورنيا
العرب اليوم - مذيعة تعيش لحظات من الرعب والفزع في زلزال كاليفورنيا

GMT 01:42 2019 السبت ,06 تموز / يوليو

ميركل ترتدي زيًا سابق أثناء ظهورها في بطولة ويمبلدون
العرب اليوم - ميركل ترتدي زيًا سابق أثناء ظهورها في بطولة ويمبلدون

GMT 01:35 2019 السبت ,06 تموز / يوليو

"تيتيكاكا" واحدة من أجمل بحيرات العالم بلونها الأزرق
العرب اليوم - "تيتيكاكا" واحدة من أجمل بحيرات العالم بلونها الأزرق

GMT 01:47 2019 السبت ,06 تموز / يوليو

الكرسي المُعلَّق يضيف المرح على فترات الجلوس والقراءة
العرب اليوم - الكرسي المُعلَّق يضيف المرح على فترات الجلوس والقراءة

GMT 01:59 2019 السبت ,06 تموز / يوليو

ترامب يُصِّر على إدراج سؤال مثير للجدل في إحصاء السكان
العرب اليوم - ترامب يُصِّر على إدراج سؤال مثير للجدل في إحصاء السكان

GMT 02:11 2019 السبت ,06 تموز / يوليو

الشبكة القطرية تعرضت لخسارة جديدة على الساحة الإعلامية العالمية
العرب اليوم - الشبكة القطرية تعرضت لخسارة جديدة على الساحة الإعلامية العالمية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:36 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو

"الصحة" تحذّر من عقار "جاست ريج" لعلاج اضطرابات المعدة
العرب اليوم - "الصحة" تحذّر من عقار "جاست ريج" لعلاج اضطرابات المعدة

GMT 12:37 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو

تناول قرص "إنزالوتاميد" يوميًا يطيل عمر المُصاب بسرطان البروستات
العرب اليوم - تناول قرص "إنزالوتاميد" يوميًا يطيل عمر المُصاب بسرطان البروستات

GMT 04:01 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان

بريشة : هاني مظهر
العرب اليوم - بريشة : هاني مظهر

GMT 10:06 2013 الخميس ,11 إبريل / نيسان

مطعم "ذا غلوب" أفضل وجهة لتناول الطعام في الرياض
العرب اليوم - مطعم "ذا غلوب" أفضل وجهة لتناول الطعام في الرياض

GMT 04:26 2015 الجمعة ,29 أيار / مايو

سيارة "سورينتو" العائلية الأغلى ثمنًا من "كيا" والأكثر فخامة بين نظيراتها
العرب اليوم - سيارة "سورينتو" العائلية الأغلى ثمنًا من "كيا" والأكثر فخامة بين نظيراتها

GMT 04:37 2015 الإثنين ,13 تموز / يوليو

أرخبيل غالاباغوس البركاني الوجهة الأكثر تفضيلًا لدى المسافرين
العرب اليوم - أرخبيل غالاباغوس البركاني الوجهة الأكثر تفضيلًا لدى المسافرين

GMT 01:03 2019 الأحد ,23 حزيران / يونيو

السعودية أول دولة عربية تحصل على عضوية "فاتف"
العرب اليوم - السعودية أول دولة عربية تحصل على عضوية "فاتف"

GMT 05:18 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

اللون الأزرق يفرض سيطرته على أحدث الديكورات الداخلية للمنازل
العرب اليوم - اللون الأزرق يفرض سيطرته على أحدث الديكورات الداخلية للمنازل

GMT 21:16 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطس

فوائد حلاوة الطحينية
العرب اليوم - فوائد حلاوة الطحينية

GMT 01:06 2015 الثلاثاء ,03 آذار/ مارس

دودة الطلع تفتك بتمور المدينة المنورة والمزارعين يستنجدون
العرب اليوم - دودة الطلع تفتك بتمور المدينة المنورة والمزارعين يستنجدون

GMT 12:53 2015 الأربعاء ,25 آذار/ مارس

جمعية العطاء الخيرية تنظم ملتقى"لا للعنف" في القطيف
العرب اليوم - جمعية العطاء الخيرية تنظم ملتقى"لا للعنف" في القطيف

GMT 06:37 2014 الإثنين ,22 أيلول / سبتمبر

أبو بكر الرازى أبو الطب العربي ومؤسس علم الكيمياء الحديثة
العرب اليوم - أبو بكر الرازى أبو الطب العربي ومؤسس علم الكيمياء الحديثة

GMT 03:15 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

فندق "شانغريلا" في باريس يربط بين تاريخ فرنسا وحاضرها
العرب اليوم - فندق "شانغريلا" في باريس يربط بين تاريخ فرنسا وحاضرها

GMT 02:28 2018 الثلاثاء ,24 تموز / يوليو

أفضل أنواع الزهور لزراعتها في فصل الصيف
العرب اليوم - أفضل أنواع الزهور لزراعتها في فصل الصيف

GMT 06:54 2014 الجمعة ,15 آب / أغسطس

قصر العظم أهم معالم دمشق القديمة ومن أجمل المباني الإسلامية
العرب اليوم - قصر العظم أهم معالم دمشق القديمة ومن أجمل المباني الإسلامية

GMT 22:20 2016 الخميس ,09 حزيران / يونيو

الزهري بدرجاته خامة تزين تصاميم الصالون المغربي لموسم رمضان 2016
العرب اليوم - الزهري بدرجاته خامة تزين تصاميم الصالون المغربي لموسم رمضان 2016

GMT 18:09 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

إحالة زوجة وعشيقها إلى حبل المشنقة بعد قتل زوجها وادعائهما إصابته في أحداث ماسبيرو
العرب اليوم - إحالة زوجة وعشيقها إلى حبل المشنقة بعد قتل زوجها وادعائهما إصابته في أحداث ماسبيرو

GMT 04:18 2016 الأحد ,14 آب / أغسطس

حارس الأميرة ديانا يكشف عن اصطحابها لعبة جنسية في رحلاتها
العرب اليوم - حارس الأميرة ديانا يكشف عن اصطحابها لعبة جنسية في رحلاتها

GMT 21:01 2015 الإثنين ,13 تموز / يوليو

داليا البحيري تعني من السمنة في "يوميات زوجة مفروسة أوي"
العرب اليوم - داليا البحيري تعني من السمنة في "يوميات زوجة مفروسة أوي"

GMT 05:37 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

شركة "جوما الإسبانية" تعلن عن تصميم قميص الخليج للموسم الجديد
العرب اليوم - شركة "جوما الإسبانية" تعلن عن تصميم قميص الخليج للموسم الجديد

GMT 20:34 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أحدث صيحات الموضة في "معاطف الشتاء" لعام 2019
العرب اليوم - تعرفي على أحدث صيحات الموضة في "معاطف الشتاء" لعام 2019

GMT 00:50 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة الطفلة أمل حسين بعدما كشفت للعالم مأساة اليمن
العرب اليوم - وفاة الطفلة أمل حسين بعدما كشفت للعالم مأساة اليمن

GMT 21:09 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

ريهام حجاج تستأنف تصوير دورها في مسلسل " كارمن
العرب اليوم - ريهام حجاج تستأنف تصوير دورها في مسلسل " كارمن

GMT 02:51 2018 الجمعة ,23 آذار/ مارس

العلماء يؤكّدون أنّ الصراصير النسائية لا تحتاج إلى شريك ذكر
العرب اليوم - العلماء يؤكّدون أنّ الصراصير النسائية لا تحتاج إلى شريك ذكر

GMT 16:52 2018 الأحد ,18 آذار/ مارس

وكيل أعمال لاعب الوسط بول بوغبا يبدأ العمل بجدية لرحيل موكله عن جدران النادي الإنجليزي
العرب اليوم - وكيل أعمال لاعب الوسط بول بوغبا يبدأ العمل بجدية لرحيل موكله عن جدران النادي الإنجليزي

GMT 14:40 2018 الخميس ,15 آذار/ مارس

عائلة عبد الله الرويشد تنظم وليمة عشاء على شرف شذى حسون
العرب اليوم - عائلة عبد الله الرويشد تنظم وليمة عشاء على شرف شذى حسون

GMT 02:08 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

الكشف عن ضفادع منقرضة أكلت الديناصورات الصغيرة
العرب اليوم - الكشف عن ضفادع منقرضة أكلت الديناصورات الصغيرة

GMT 09:38 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

فوائد الشاي الأسود لعلاج من ضغط الدم
العرب اليوم - فوائد الشاي الأسود لعلاج من ضغط الدم
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab