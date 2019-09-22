البورصة المصرية تخسر 35.7 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، ما أدى إلى خسارة بقيمة 35.7 مليار جنيه في رأس المال السوقي ليصل إلى مستوى 702.302 مليار جنيه.

ولجأت البورصة إلى إيقاف التعاملات نصف ساعة لتجاوز نسب الهبوط المقررة، في مؤشرات الأسهم، حيث سجل المؤشر الرئيس معدلاً يومياً للتراجع يعد الأكبر منذ 2014 التي هبطت وقتها البورصة المصرية على أثر الإعلان عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية على التعاملات.

وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس30) على انخفاض بنسبة 5.32%، ليبلغ مستوى 13958.11 نقطة، فيما سجل مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا بنسبة 5.66%، ليغلق عند مستوى 509.02 نقطة.

وشملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي انخفض بنسبة 5.68%، ليصل إلى مستوى 1358.04 نقطة.

وارتفعت أسهم 3 شركات خلال الجلسة، بينما انخفضت أسهم 157 شركة، بينما ظلت أسهم 19 شركة دون تغيير.

وسجلت إجمالي قيم التداولات نحو 1.238 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 243 مليون سهم نتيجة تنفيذ 26.154 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 182.26 مليون جنيه للأجانب، و59.9 مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 242.2 مليون جنيه.