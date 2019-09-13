البورصة المصرية تربح 7ر2 مليار جنيه ومؤشرها الرئيس يرتفع عند الإغلاق

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، في مقابل عمليات بيع من جانب المستثمرين المصريين والعرب.

وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) شهد ارتفاعاً بنسبة 64ر0% ليبلغ مستوى 37ر15110 نقاط، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 03ر0% ليبلغ مستوى 49ر556 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً، بنحو 03ر0% من قيمته ليبلغ مستوى 62ر1480 نقطة.

وأظهرت بيانات ختام التداول اليوم أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 7ر2 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع، عند مستوى 1ر755 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 88ر2 مليار جنيه.