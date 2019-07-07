مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين



أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,537.05 بارتفاع قدره 25.85 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 755.38 بانخفاض قدره 0.60 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و828 ألفا و812 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونا و944 ألفا و135 دينارًا تم تنفيذها من خلال 135 صفقة.