بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة ليبلغ عند مستوى 5093 نقطة مسجلا انخفاض بنسبة 06ر1%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر102 مليون سهم تمت عبر 4218 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار كويتي (نحو 6ر88 مليون دولار أميركي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 4738 نقطة بنسبة انخفاض 38ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر49 مليون سهم تمت عبر 1854 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).
وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 5288 نقطة بنسبة 38ر1 % عبر كمية أسهم بلغت 7ر52 مليون سهم تمت عبر 2364 صفقة بقيمة 1ر24 مليون دينار (نحو 4ر79 مليون دولار).
GMT 18:35 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.20 %
GMT 18:21 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 %
GMT 18:13 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضا بنسبة 0.80 %
GMT 17:59 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع
GMT 17:55 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر65 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس
لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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