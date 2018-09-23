بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة ليبلغ عند مستوى 5093 نقطة مسجلا انخفاض بنسبة 06ر1%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر102 مليون سهم تمت عبر 4218 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار كويتي (نحو 6ر88 مليون دولار أميركي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 4738 نقطة بنسبة انخفاض 38ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر49 مليون سهم تمت عبر 1854 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 5288 نقطة بنسبة 38ر1 % عبر كمية أسهم بلغت 7ر52 مليون سهم تمت عبر 2364 صفقة بقيمة 1ر24 مليون دينار (نحو 4ر79 مليون دولار).