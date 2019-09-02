سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار البحرينى اليوم 2 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار البحرينى اليوم 2 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار البحرينى اليوم 2 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

الدينار البحرينى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

دينار بحريني = 43.9272 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.0228 دينار بحريني

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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار البحرينى اليوم 2 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار البحرينى اليوم 2 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية



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في ظلّ الحرارة المرتفعة، لا شيء يبدو أكثر إنعاشًا وجاذبية من فستان صيفيّ وصنادل مريحة، لذلك من الطبيعيّ أنْ تُصبح صنادل الفليب فلوب جزءًا من الإطلالة الصيفية المثالية. وليس مستغربًا أنْ ترتديها سيندي كروفورد خلال نزهتها في مدينة نيويورك، وبالرغم من أنّ هذه الصّنادل لا تشتهر بكونها أنيقة، إلا أنّ العارضة الشهيرة نجحت في جعلها تبدو رائعة بفضل فستانها بطبعة جلد الثعبان. وباعتبارها إحدى أكثر النساء ذكاءً في اختيار وتنسيق الأزياء، قامت بموازنة الفستان الصيفيّ مع صيحة الخريف الضخمة المُقبلة: طبعة الحيوان، وصنادل الفليب فلوب المُريحة بظلّ النيود، والنتيجة هي المظهر المثاليّ لاختتام فصل الصيف. ويبلغ سعر فستان "AllSaints Tate Misra Snake" الذي ارتدته سيندي 292 دولارًا. قد يهمك أيضًا الأخضر الفيروزي موضة مناسبات وسهرات 2019 قبعة "فيس...المزيد

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