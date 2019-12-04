البورصة العراقية تغلق على تراجع



اغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, متراجعاً بنسبة 0.01%, متوقفاً عند 484.27 نقطة.

وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 5 شركات, وارتفعت أسهم 8, فيما حافظت 18 شركة على أسعار أسهمهم.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,089,168,225 سهماً, بقيمة 556,273,964 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 335 صفقة, شملت 31 شركة مساهمة