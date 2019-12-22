بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 5ر68 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 5ر68 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6263 نقطة بنسبة 11ر1 %. وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر164 مليون سهم تمت من خلال 7083 صفقة نقدية بقيمة 8ر52 مليون دينار كويتي (نحو 2ر174 مليون دولار امريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر3 نقطة ليصل الى مستوى 9ر4856 نقطة بنسبة 08ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 76 مليون سهم تمت عبر 2989 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار . وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر103 نقطة ليصل لمستوى 7ر6973 نقطة بنسبة 5ر1 % من خلال كمية اسهم بلغت 11ر88 مليون سهم تمت عبر 4094 صفقة بقيمة 47 مليون دينار .