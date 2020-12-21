تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم الاثنين متأثرة بأنباء سلالة كورونا الجديدة المعلن عنها في بريطانيا، ومخاوف تعطل النشاط الاقتصادي مجددا.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 20.05 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 30159.00 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة "وول ستريت".وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 25.13 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 3684.28 نقطة.كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 12596.14 نقطة.